Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul FTSE MIB, buoni rialzi per Hera in seguito ai positivi conti 2020 e per TIM, dopo che Giancarlo Giorgetti ha sottolineato la necessità di superare rapidamente lo stallo sul progetto della rete unica.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,181. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,65%), che ha toccato 60,17 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +96 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,59%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.220 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.381 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,31%); sulla parità il(+0,02%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Milano, troviamo(+2,84%),(+1,83%),(+1,54%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,47%),(+2,67%),(+2,31%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Crolla, con una flessione del 2,02%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.