Askoll EVA, effetto lockdown sui ricavi 2020

Askoll EVA

(Teleborsa) -chiude il 2020 conpari a 9.439 migliaia di euro che hanno registrato un decremento del 46,1% rispetto all’esercizio 2019, "a seguito deglidecisi dallo Stato Italiano e da altri Stati Europei".L’ Ebitda è ancora negativo per 3.089 migliaia di Euro, tuttavia evidenzia unrispetto allo scorso esercizio, "fondamentalmente grazie al continuo efficientamento della produzione e alla politica di riduzione dei costi di struttura che ha caratterizzato l’anno 2020". L’ammonta a -7.724 migliaia di Euro contro i -9.132 migliaia di Euro del 2019.La, pari a 7.909 migliaia di Euro, è al netto di 368 migliaia di Euro di gli interessi e altri oneri finanziari netti (in decremento di 203 migliaia di Euro rispetto all’esercizio 2019) e di 358 migliaia di Euro di effetto relativo alla chiusura della partecipata Askoll France.Quanto all', la società fa sapere che "continuerà per tutto il 2021 l’ottimizzazione dei processi produttivi e di supply chain dei prodotti esistenti con l’".