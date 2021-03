CDP e Unicredit, al via primo "Basket Bond di filiera": 200 milioni di euro per la crescita delle imprese

(Teleborsa) - Finanziare i piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell'economia italiana. Con questo obiettivohanno lanciato il. In particolare, – fa sapere Cdp in una nota – è stata perfezionata oggi la prima emissione, interamente dedicata alla filiera del vino, uno dei prodotti d'eccellenza del Made in Italy nel mondo.A inaugurare il programma sono, che hanno emesso singolarmente minibond – a tasso fisso e di durata pari a 7 anni – raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. Cdp e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell'operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell'ammontare complessivo di queste prime emissioni del programma.Le tre aziende coinvolte sonosocietà nata nel 1986 e oggi azienda leader nel sud Italia e all'estero nel segmento vini campani;, società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana considerata tra i principali produttori di vini pregiati al mondo;società fondata nel 1925 e riconosciuta nel mondo come produttrice e ambasciatrice di prestigiosi vini veneti. Questo closing con focus sul settore vitivinicolo – fa sapere Cdp – sarà il primo di altre potenziali emissioni che potranno essere focalizzate su altre filiere strategiche dell'economia italiana."Siamo orgogliosi di annunciare quest'operazione Basket Bond di Filiera, che – ha commentato– rappresenta un ulteriore esempio della capacità di innovazione finanziaria di Cdp e che ci permette di supportare la crescita delle imprese attraverso programmi specifici di filiera in un settore ambasciatore dell'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Inoltre, l'operazione ha favorito l'accesso al mercato dei capitali di aziende solitamente non abituate a questo tipo di strumenti e ha rafforzato la nostra collaborazione con UniCredit a seguito della firma del protocollo di luglio 2020 e che ci ha già visto sottoscrivere un finanziamento di un miliardo di euro a favore di imprese particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19"."Siamo particolarmente soddisfatti – ha affermato– di avere dedicata questa operazione inaugurale del Basket Bond di Filiera ad aziende del settore vitivinicolo, uno dei migliori rappresentanti nel mondo delle eccellenze produttive italiane e al contempo tra i più impattati dall'attuale fase di emergenza. Mobilitiamo nuove e importanti risorse per supportare il capitale circolante delle imprese e stimolarne gli investimenti. Lo strumento consente alle aziende del settore di accedere in modo vantaggioso al mercato dei capitali, attingendo a fonti di finanziamento complementari al canale bancario che possono risultare cruciali per rafforzare le catene di valore, sostenere l’innovazione e favorire la diversificazione in termini di prodotti, mercati di sbocco e canali di vendita"."L'operazione ci rafforza nel nostro programma strategico di crescita: non è facile, nel contesto che viviamo, – ha dichiarato– guardare avanti e continuare a investire nella qualità dei prodotti e dei processi, ma il supporto di due partner come UniCredit e Cdp ci dà maggiore energia ed entusiasmo. In particolare, grazie a questa operazione, investiremo nel potenzialmente produttivo del DUBL, il nostro spumante metodo classico, che ritengo possa crescere ancora di più di quanto fatto in passato"."Abbiamo lavorato a questa operazione con grande convinzione insieme a Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, con cui da anni – ha sottolineato– abbiamo una partnership molto efficace volta a supportare lo sviluppo di importanti progetti strategici per il nostro Gruppo. Siamo orgogliosi dell’apprezzamento ricevuto, che interpretiamo come implicito riconoscimento alla nostra rappresentatività nel Made in Italy: un ulteriore stimolo a intensificare ancor più il focus sui nostri valori, competenze distintive e profondo rispetto per il territorio, anche in chiave di sostenibilità.""Viviamo con grande entusiasmo questa opportunità. L'emissione dei minibond da parte della nostra azienda – ha sottolineato Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vigneti e Cantine – imprimerà una forte accelerazione al robusto programma di investimenti a sostegno dei progetti più importanti del nostro portfolio; dopo anni di vigorosa crescita, abbiamo piani di potenziamento del patrimonio vitivinicolo e tecnologico, oltre a una roadmap tesa a irrobustire e capillarizzare la presenza distributiva diretta sui mercati esteri strategici".