Chiusura positiva per il mercato americano

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 32.619 punti (+0,62%); sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.910 punti (+0,52%).Pressoché invariato il(-0,14%); in frazionale progresso l'(+0,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,57%),(+1,56%) e(+1,41%).Al top tra i(+3,36%),(+2,78%),(+2,61%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,41%.Calo deciso per, che segna un -1,33%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,17%),(+4,57%),(+4,40%) e(+3,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -14,48%.Sensibili perdite per, in calo del 6,76%.In apnea, che arretra del 6,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,49%.