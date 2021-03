Fondazione CDP, 300mila euro per 20 borse di studio alla EIT Digital Master School

(Teleborsa) -edhanno annunciano l’avvio dellaper la promozione del “Fondo di formazione per i talenti digitali di domani” e le attività della “EIT Digital Master School”.La partnership nasce dall’incontro delle mission delle due Istituzioni e prevede l’impegno economico fino adella Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di, del valore di 15mila euro l’una, a copertura completa delleper accedere alla EIT Digital Master School e per il supporto dei costi vivi degli studenti durante il loro percorso di formazione.La EIT Digital Master School è undi doppia laurea con 8 specializzazioni tecnologiche nel campo del: Autonomous Systems; Cloud and Network Infrastructures; Data Science; Cyber Security; Digital Manufacturing; Embedded Systems; Fintech; Human Computer Interaction and Design. Le specializzazioni includono, oltre alla formazione tecnica, corsi di innovazione e imprenditorialità. Il programma è già attivo in diverse università europee partner di EIT Digital, tra cui: l’Università di Trento, il Politecnico di Milano, la TU Berlin e la Sorbonne Université.Al fine di assegnare le borse di studio, Fondazione CDP nominerà unache stabilirà iper la selezione degli studenti provenienti da un pool di candidati italiani condivisi con EIT Digital. Le borse finanziate da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti saranno assegnate nel mese die verranno erogate da EIT Digital attraverso "Il Fondo di formazione per i talenti digitali di domani".