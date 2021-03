GameStop, continuano le montagne russe in borsa

GameStop

(Teleborsa) - Continua a scambiare con grande volatilità il titolo dia Wall Street. Le azioni sono in rialzo dell'8% nel pre-market, dopo aversenza un apparente motivo, in quanto non è uscita nessuna notizia che riguarda la società di vendita di videogiochi.Il grande rialzo della giornata di ieri, quando il titolo ha chiuso a 183,75, ha, appesantiti dalla diffusione del bilancio 2020 , che ha registrato una perdita netta di 215,3 milioni di dollari o 3,31 dollari per azione diluita.