Lavoro, Benetti (esperti contabili): "Futuro previdenziale fin da prime fasi carriera professionale"

(Teleborsa) - "Ladella propria carriera non può prescindere dal consolidamento di unche sia in grado di porre basi certe e solide per il professionista. Lanciamo unai quali spessoin grado di far correre lorosotto ilQuesto l’appello lanciato dadirettore dell'Isnec (Istituto Nazionale Esperti Contabili) e delegato della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da, nel corso delle Pillole previdenziali proposte nell’ambito del Salone del Lavoro e delle Professioni organizzato in collaborazione con l’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privatizzati)."E’ necessariada parte degli iscritti nel porre tutele fondamentali per la loroprosegue Benetti sottolineando che "ha messo a dura prova la nostra categoria e quella dei professionisti in generale. Dobbiamo saper cogliere questoper affrontare laon responsabilità e con attenzione alle diverse forme di tutela per noi stessi e per i nostri clienti".