Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%)

(Teleborsa) - Ildinel 2020 è pari a 19,6 milioni, in crescita del 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019. I ricavi totali sono pari a 17,9 milioni, in incremento del +,3% rispetto a 17 milioni al 31 dicembre 2019, con una performance positiva registrata dalle divisioni Healthcare e Gzoom (valutazione delle performance non finanziarie).Il Ebitda ) è pari a 3,4 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2019), corrispondente a undel 19,0% (22,2% al 31 dicembre 2019).Il(Ebit) è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,3 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2019), in significativo incremento principalmente per effetto dell’aumento degli ammortamenti per beni immateriali.Il(EBT) si è attestato a 1,2 milioni (Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2019), dopo un saldo della gestione finanziaria positivo per Euro 0,33 milioni, per effetto principalmente dei proventi finanziari per Euro 0,43 milioni derivanti dall’adeguamento del valore dell’opzione Call sull’8% delle quote di MAPS Healthcare.è stato di 1 milione (Euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2019).Laè pari a Euro 7,0 milioni, in incremento rispetto a Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2019 (Euro 4,8 milioni al 30 giugno 2020).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 152.878: Euro 7.644 a riserva legale; Euro 145.234 a riserva straordinaria.