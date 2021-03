MPS e SACE insieme per sostenere marchi Boggi e Brian & Barry

Banca MPS

(Teleborsa) -ha finalizzato un’operazione di, società con sede a Monza che rappresenta i marchi di abbigliamento. Il finanziamento è assistito da, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell’ambito della finanza a sostegno della liquidità prevista dal Decreto Liquidità per aiutare le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.L’operazione, con, è destinata al sostegno finanziario della società, sia per far fronte alla situazione attuale, sia per supportare il piano di crescita, attraverso l’apertura di nuovi punti vendita, il continuo rinnovamento di quelli esistenti e gli investimenti nelle azioni di marketing."Con il finanziamento di BBB Spa Banca Monte dei Paschi conferma l’attenzione alle realtà imprenditoriali che rappresentano un punto di forza per l’economia del territorio", commentat, General Manager Area Territoriale Nord Ovest di BMPS."Il nostro intervento attraverso Garanzia Italia – sottolinea, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di SACE - ha permesso di fornire nuova liquidità in favore di una importante realtà imprenditoriale come BBB Spa, che opera nel settore dell’abbigliamento retail, tra i più colpiti dalla crisi causata dal Covid-19".