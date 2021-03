Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta confermando l'andamento positivo dell'avvio. Gli investitori sono ottimisti sulla ripresa, rassicurati dalle parole dele della, ma anche dalla campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 32.850 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.942 punti. Sale il(+0,72%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,76%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,59%),(+1,57%) e(+1,09%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.del Dow Jones,(+3,24%),(+2,73%),(+2,40%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+6,77%),(+5,68%),(+5,50%) e(+4,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -29,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 24,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 12,16%.In caduta libera, che affonda del 10,50%.