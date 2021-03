TIM porta a Carpi la fibra ultrveloce. Nasce primo "Smart District"

TIM

(Teleborsa) -L'innovativo piano di cablaggio ci fino a 1 Gigabit/s ha richiesto undi euroin sinergia con l'Amministrazione comunale.La città emiliana è stata, la nuova società del Gruppo TIM che realizzerà lain fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare(Fiber To The Home) secondo il modello delrevisto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.per la realizzazione della nuova rete, con l’obiettivo di collegare circaalla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.La nuova rete super-veloce consentirà disul territorio, a beneficio di, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza. Particolare attenzione verrà dedicata alladi Carpi, nell’ambito di un progetto di rilancio del tessuto produttivo del Sistema Paese attraverso le soluzioni infrastrutturali e informatiche di TIM.Carpi diventerà uno dei primid’Italia in cui tutte le aziende avranno sempre a disposizione una infrastruttura di rete e servizi all’avanguardia: connettività ultrabroadband in fibra e in prospettiva 5G, soluzioni Cloud di ultima generazione e servizi di cybersecurity che accompagneranno il processo di trasformazione digitale delle aziende. In particolare, la filiera produttiva potrà avvantaggiarsi di(in partnership con COMAU) e diin tempo reale, attraverso soluzioni di realtà aumentata.Laabiliteranno soluzioni di smart working, di gestione intelligente dei dati e l’adozione di intelligenza artificiale nei processi aziendali.“Carpi diventa una città sempre più moderna. Grazie alla cablatura di TIM, infatti il nostro territorio potrà avvalersi di servizi di connessione più veloci", commenta il Sindaco Alberto Bellelli."Carpi fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima", sottolinearesponsabile Field Operations Line Emilia di TIM.