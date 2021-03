Turismo, restrizioni e ritardi vaccino costringono a casa 20 milioni di italiani

(Teleborsa) - Leagli spostamenti e l'incertezza sullecontagiano anche la Pasqua 2021 e, in vista delle prossime festività e dei consueti ponti primaverili. Ma emerge anche una flebile luce in fondo al tunnel, che fa risalire la fiducia dei consumatori sulla possibilità di viaggiare. È quanto emerge dalla consueta rilevazione condotta ogni mese daper"Il piano delle vaccinazioni non è solo un tema di salute, è un elemento essenziale per fare ripartire l’economia del Paese, cominciando dal turismo, che vale il 13% del PlL", ricorda il presidente di Confturismo-Confcommercio, auspicando che il governo adotti "scelte decise" per far ripartire il turismo, non solo ristori, ma ancheper gli addetti ePatané auspica anche una revisione del, che al turismo dedica risorse per 1,5 miliardi. "Il settore - afferma - va posto al centro delle linee di intervento previste su digitalizzazione, transizione ecologica, riqualificazione di strutture e competenze, inclusione sociale e mobilità"La survey rivela che3 avrebbe voluto programmare un viaggio tra marzo e maggio, madalle disposizioni che impediscono di circolare. Si tratta di, che si aggiungono ai 7 milioni che non sarebbero comunque partiti a causa di timori per la salute, per mancanza di ferie o in mancanza di disponibilità economiche.Ma ciò che emerge con più forza è il peso della situazione legata aiche: se potesse ricevere l’agognato siero nelle prossime settimane, il 75% degli interpellati (circa 20 milioni) sarebbe più propenso a programmare e a prenotare da subito le sue vacanze. Interessante, poi, checonsidererebbe con attenzione l’ipotesi di andare in una, fatto che dovrebbe spingere l’Italia a seguire velocemente l’esempio di Paesi come Grecia, Spagna, Croazia e altri Paesi che perseguono da settimane questa strategia.A dispetto di queste preoccupazioni e restrizioni,italiano evidenzia a marzo un, tre in più rispetto al mese precedente, anche se risulta ancora in calo di nove punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.