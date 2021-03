Appuntamenti e scadenze: settimana del 29 marzo 2021

Ambromobiliare

(Teleborsa) -5a Conferenza di Bruxelles: "Supporting the future of Syria and the region" - L'Unione Europea e le Nazioni Unite co-presiederanno la Conferenza che si svolgerà in formato virtualeIstat - Euro Zone Economic Outlook - I, II e III trimestre 2021CNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea - in collegamento telematicoG20 - Primo Anti-Corruption Working Group Meeting - in videonferenza17.00 - EQUITA e Università Bocconi - Evento annuale di presentazione della 8a edizione della Ricerca che ha come focus l'analisi dell’impatto delle caratteristiche dell’azionariato sulla performance delle imprese quotate. Partecipano alla tavola rotonda: Lucia Calvosa (Presidente di Eni), Giovanni Gorno Tempini (Presidente di CDP), Francesco Perilli (Presidente di Equita) e Davide Serra (AD e fondatore di Algebris)- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: BilancioCNEL - Evento istituzionale - Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali a cittadini e imprese - in streamingConsiglio dell'Unione europea - Videoconferenza informale dei ministri dei trasporti15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2020- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, bilancio consolidato e aggiornamento del piano industriale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultatati finanziari- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio consolidato e d’esercizio 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di SOL S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo SOL al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- Risultati di periodoBanca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriIstat - I bilanci consuntivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - anno 2019CNEL - Evento istituzionale - Assemblea in collegamento telematico9.30 - Banca d'Italia - Assemblea - Assemblea ordinaria annuale dei Partecipanti al capitale della Banca d'Italia - Palazzo Koch, RomaTesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Webcast di commento dei risultati finanziari della Società al 31 dicembre 2020 da parte del Presidente Simone Ranucci Brandimarte- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del piano Industriale 2021- 2023/2025- CDA: Approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del piano Industriale 2021-2023/2025- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioTasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2020.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Certificazione Unica - CU 2021 -Certificazione Unica - CU 2021 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente del modello CU 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni per lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020.FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende.OPEC - 15a Riunione OPEC PlusG20 - Seconda riunione dei deputies delle finanze e delle Banche centrali - Si svolge in modalità virtuale, la seconda riunione, sotto la Presidenza italiana del G20, dei deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G20Auto - Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei TrasportiItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Assemblea: BilancioBanca d'Italia - Ita-coin; €-coinSmrt Tech Investor Day - Road-show virtuale organizzato da IR Top Consulting dove alcune società presenteranno in diretta streaming le loro strategie di crescita e sviluppoIstat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società e Conti economici trimestrali per settore istituzionale - IV trimestre 2020; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche - III e IV trimestre 2020Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàRegno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàAustralia - Borsa di Sidney chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàFrancia - Borsa di Parigi chiusa per festività- Appuntamento: Smart Tech Investor Day - Presentazione dei risultati 2020 e della Strategic Road Map 2024- Appuntamento: Smart Tech Investor Day- Appuntamento: Smart Tech Investor Day- Appuntamento: Smart Tech Investor Day- Assemblea: Bilancio