BPER Banca lancia portale di shopping online dedicato alla clientela

BPER Banca

(Teleborsa) -ha lanciato Smart BPER Zone, undedicato ai clienti del Gruppo BPER (BPER Banca e Banco di Sardegna) che offre prodotti e servici a prezzi scontati per periodi di tempo limitati. Il progretto è frutto della partnership con, società del Gruppo Iccrea attiva nella gestione dei marketplace.Il progetto ha l'obiettivo di creare, con Smart BPER Zone che potrà essere una vetrina per le aziende clienti. Chi farà acquisti dal sito www.smartbperzone.it o dall'app Smart BPER Zone riceverà anche un cashback per ogni transazione."Vogliamo rafforzare l’importante- ha commentato, vice direttore generale e Chief Business Officer di BPER Banca - In ottica futura, sempre più integrata tra canali fisici e digitali, l'acquisto online di servizi "esperienze" permetterà alla clientela di conoscere e avvicinarsi maggiormente a realtà imprenditoriali locali di eccellenza"."Il nostro compito non può limitarsi a generare prodotti e servizi, ma deve puntare fortemente su un nuovo modo di relazionarsi con la clientela - ha dichiarato, responsabile del progetto Smart BPER Zone - L’ambizione di Smart BPER Zone è di essere sempre più integrata con i sistemi della Banca, per diventare unnelle sue modalità di accesso e di utilizzo".