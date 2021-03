Carlo Tamburi (Ceo Enel Italia) nominato membro esterno del CdA della Sapienza

(Teleborsa) - Il Senato Accademico ha nominatoquale membro esterno del Consiglio di Amministrazione della. Carlo Tamburi, laureato in Scienze Statistiche alla Sapienza nel 1982, è stato designato nell’ambito di una rosa di 4 nominativi, individuati a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di fondazioni, onlus, istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica, della cultura e delle imprese.“Il percorso professionale e l’alta esperienza in campo gestionale maturata da Carlo Tamburi, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato la rettrice– saranno di grande utilità nel contesto di un organo di programmazione finanziaria e di indirizzo strategico quale è il Consiglio di amministrazione, contribuendo in questa complessa fase storica, allo sviluppo per Sapienza di strategie efficienti, sostenibili e in linea con l’attuale contesto sociale.”Carlo Tamburi, ricopre da giugno 2014 il ruolo direttore responsabile della divisione Italia che si occupa di tutte le attività svolte dall’Enel nel Paese e in particolare della vendita di energia elettrica e gas a circa 30 milioni di clienti. In precedenza ha svolto diversi incarichi nel Gruppo tra i quali: Responsabile Mergers and Acquisitions (2002-2005); Direttore Acquisti, Servizi Generali ed Immobiliari (2005-2007); Direttore della Divisione Internazionale con attività in Russia, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Grecia, Francia e Belgio (2008-2014).Da dicembre 2000 a luglio 2002 è stato Dirigente Generale, Direttore della Direzione VII, Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Carlo Tamburi è membro, tra gli altri, del Comitato Tecnico Energia di Confindustria; del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI; del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia; Vice Presidente di Elettricità Futura, Ambasciatore dell’Associazione Dynamo Camp Onlus.