Lavoro, Unioncamere: 292mila entrate previste dalle imprese per marzo 2021

(Teleborsa) - Il, realizzato da, ha calcolato che sonoprevisti dalle imprese perper il. Si tratta di 59mila unità in più rispetto a marzo dello scorso anno anche se ancora 88mila in meno rispetto a marzo del 2019, in periodo pre-Covid."Sensibile la riduzione della domanda di lavoro rispetto al 2019 soprattutto per i settori del(-79mila) e in particolare per la filiera del(-50mila entrate programmate). Soltanto costruzioni e ICT sembrano dare chiari segnali di ripresa superando il livello delle assunzioni rilevato a marzo 2020 e 2019", si legge nella nota diffusa per presentare i risultati.prevedono oltre 110mila entrate (+39mila rispetto a marzo 2020). Maggiori opportunità di lavoro si registrano in quei comparti manifatturieri per i quali le imprese segnalano prospettive positive per la, soprattutto da Cina, Stati Uniti e Germania: è il caso die prodotti in metallo (+6.800 le entrate programmate rispetto a marzo 2020),(+4.800),(+3.000) e(+2.000). Elevata ancora la quota di assunzioni per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento (32%), in particolare nella ricerca di profili per le aree aziendali Sistemi informativi (58,7%), Progettazione e R&S (48,3%) e Installazione e manutenzione (44,1%).Dal Borsino Excelsior delle professioni di marzo 2021 i profili più ricercati riguardano gli(59mila) seguiti da conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (47mila). Nel confronto con lo stesso mese del 2020 e 2019 cresce la domanda soprattutto per le professioni a più elevata specializzazione (22mila). Sono le(1-9 dipendenti) a registrare la maggiore flessione nei programmi di assunzione rispetto al 2019 (-37mila entrate), mentre le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) si attestano su livelli molto vicini a quelli pre-Covid (-2mila entrate).Sotto ilè da sottolineare la situazione negativa in cui versano ancora le regioni delcon una flessione delle entrate sia rispetto a marzo 2019 che a marzo 2020 (rispettivamente -28,2% e -1,7%), dovuta in parte alla crisi della filiera turistica che condiziona anche gli andamenti nelle regioni del Centro. Segnali di più rapida ripresa si osservano, invece, per tutte le regioni del Nord Ovest (in particolare per la Lombardia) seguite dalle regioni del Nord Est.