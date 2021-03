Leonardo, partnership con Cae per la formazione dei piloti militari

Leonardo

(Teleborsa) -hanno costituito "Leonardo CAE Advanced Jet Training", una joint venture per supportare le attività della International Flight Training School (IFTS), fornire supporto tecnico logistico ai velivoli M-346, ai sistemi di simulazione di terra e alla gestione operativa delle infrastrutture IFTS.L'IFTS è un'iniziativa dell'Aeronautica Militare e Leonardo per fornire servizi didella stessa Aeronautica Militare e di forze aeree straniere. Attualmente operativa presso la base dell’Aeronautica Militare di Galatina (Lecce), dal 2022 sarà progressivamente dislocata presso la base di Decimomannu (Cagliari)."Il livello di eccellenza di Leonardo, CAE e la fama mondiale che caratterizza l’Aeronautica Militare italiana, garantiranno il più elevato standard di addestramento avanzato per le forze aeree clienti a costi ridotti al fine di soddisfare la", ha dichiarato, capo della Divisione Velivoli di Leonardo.