Mercati europei in stand-by. Negativo il settore bancario

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. Pesano le performance negative del settore bancario, con il default del fondo Archegos che ha fatto crollare le azioni di(-13%).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. Lieve calo dell', che scende a 1.725,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,52%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +97 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,63%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%, e poco mosso, che mostra un +0,18%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.369 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.543 punti.Sulla parità il(+0,07%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,05%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,24%.Buona performance per, che cresce dell'1,15%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,02%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,95%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,03%),(+1,36%),(+1,30%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.