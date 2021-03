Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo per l'ufficio

energia

finanziario

Boeing

Merck

Verizon Communication

Pfizer

JP Morgan

American Express

Goldman Sachs

Home Depot

Henry Schein

Facebook

Activision Blizzard

Citrix Systems

Moderna

Tripadvisor

Ross Stores

Lam Research

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con segni positivi, in una settimana che sarà caratterizzata dalla volatilità dei mercati, in vista delle festività della Pasqua.Tra gli indici statunitensi, iltermina a 33.073 punti, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 3.975 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,17%); poco sopra la parità l'(+0,26%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,20%),(+1,09%) e(+0,67%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,23%) e(-0,93%).Al top tra i(+2,36%),(+1,36%),(+1,19%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,26%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.(+2,84%),(+2,75%),(+2,60%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.In caduta libera, che affonda del 2,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.