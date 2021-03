Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza stonata per la borsa di Wall Street con il focus che resta ancora sullanegli Stati Uniti, con il nuovo obiettivo di 200 milioni di dosi in 100 giorni fissato dall'amministrazione Biden. C'è attesa anche sul maxi piano di sostegno all'economia che il presidente dovrebbe annunciare in settimana.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 33.045 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.971 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,14%) e(-1,06%).Tra i(+3,44%),(+0,97%),(+0,90%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche sotto pressione per il caso Archegos: l'hedge fund di Bill Hwang sta causando perdite su alcuni titoli in tutto il mondo., continua la seduta con -1,79%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,68%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.(+1,94%),(+1,85%),(+1,46%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,91%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.