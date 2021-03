Terna, Standard Ethics ha alzato il rating

Terna

(Teleborsa) - Standard Ethics, agenzia di rating indipendente sulla sostenibilità, ha alzato il corporate rating dia "" dal precedente "E+". "EE-" è la prima fascia dell', secondo la classificazione dell'agenzia londinese, a metà tra EEE (il massimo) e F (il minimo).Motivando il suo giudizio, Standard Ethics ha sottolineato che "la legislazione europea è intervenuta sullee ha aperto allail sistema delle reti. Il processo ha avuto ricadute significative. Oggi, seguendo i principi di mercato, l'obiettivo è raggiungere un equilibrio tra l'efficiente fruizione delle infrastrutture, la loro manutenzione nel tempo, la giusta redditività nel rispetto della sostenibilità, questione non solo ambientale"."Terna, come Transmission System Operator, appare focalizzata sulla sfida(Environmental, Social e Governance) che provengono da ONU, OCSE e Unione Europea", viene evidenziato."Nel corso del tempo ha adottato varie policy volontarie, ha elaborato una governance della sostenibilità, si è dotata di una rendicontazione extra finanziaria allineata alle buone pratiche del settore. La presenza di un forte azionista pubblico e la necessità di salvaguardare interessi generali non appare rallentare questo processo.", secondo Standard Ethics.