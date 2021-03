Alitalia, ok del MEF al passaggio di cassa dei 24,7 milioni di ristori autorizzati dall'UE

(Teleborsa) - Gliai dipendenti dipotrebbero essere pagati in settimana. La notizia è arrivata direttamente daiche questa mattina hanno incontrato il sottosegretario al MEFche ha riferito loro che il Ministero ha disposto il passaggio di cassa dei 24,7 milioni di ristori autorizzati dalla Ue alla compagnia."Siamo stati ricevuti dal sottosegretario Claudio Durigon – ha spiegato il segretario generale della Uiltrasporti,– che ci ha anticipato che è stata data disposizione per il trasferimento della tranche autorizzata dalla Ue dialla compagnia. Domani ai commissari chiederemo che questi soldi siano utilizzati per pagare gli". "Abbiamo inoltre chiesto di attivare unsulla, sul quale Durigon ha assicurato il suo impegno – ha aggiunto – con la richiesta che nel nuovo decreto sullo scostamento di bilancio ci sia una soluzione che permetta all'Alitalia di affrontare la stagione estiva e nel frattempo lavorare per dotare ITA degli asset necessari, oppure far partire ITA da subito in discontinuità come chiede l'Unione europea".Quest'ultima opzione era stata caldeggiata dai sindacati che questa mattina prima dell'incontro al MEF hanno manifestato di fronte alla sede del ministero dello Sviluppo economico. "Vogliamo che i lavoratori abbiano lo stipendio e che il Governo si decida a far partire ITA anche senza ildella Ue, perché è la palese che Bruxelles non vuole vuole una grande compagnia", aveva detto prima dell'incontro lo stesso Tarlazzi ad Askanews. Una posizione che era stata condivisa anche da, Segretario generale della Fit-Cisl: "il Governo attivi immediatamente tutte le operazioni volte a far decollare Ita, la nuova società che dovrà ereditare da Alitalia la missione di compagnia di bandiera. Altrimenti le lungaggini decisionali di Bruxelles affosseranno il, con danni ingenti per il nostro Paese"."È fondamentale che il nuovo Esecutivo assicuri inil decollo di Ita – aveva aggiunto – siamo 'in guerra' per combattere il Covid a colpi di vaccini, ma con lo stesso spirito dobbiamo impedire che l'economia vada a rotoli. Per il nostrola priorità è evitare che lo stallo dell'attuale compagnia di bandiera si ripercuota su quella futura".