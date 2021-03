Caleffi, ricavi in crescita nel 2020

Caleffi

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato pari a 56,1 milioni di euro in crescita del 12,6% rispetto al 2019 (Euro 49,8 milioni).Il Ebitda ) è pari a Euro 7,9 milioni, +122,3% rispetto a Euro 3,6 milioni nel 2019, con una incidenza sul fatturato pari al 14,1% (7,1% nel 2019). Il(Ebit) è pari a Euro 5,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,6 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,9 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2019).Ilè pari a Euro 4,8 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,25 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni. Ilè positivo per Euro 3,5 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro -2 migliaia).L’, influenzato considerevolmente dall’adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 17,0 milioni in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 18,9 milioni). L’indebitamento finanziario netto adjusted (al netto dell’effetto dell’IFRS 16) è pari a Euro 9,7 milioni in miglioramento rispetto al 2019 (Euro 11,4 milioni). L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 era pari a Euro 20,6 milioni (al netto dell’effetto dell’IFRS 16 a Euro 13 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 2.761.412,45: Euro 138.070,62 a riserva legale; Euro 2.623.341,83 a riserva straordinaria.