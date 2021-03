Enel lancia la seconda edizione digitale di Playenergy

Enel

(Teleborsa) -che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi all’economia circolare e di stimolare la loro creatività attraverso i valori della sostenibilità, dell'innovazione e dell'uso consapevole dell'energia., i partecipanti di questa edizione, studenti tra i 14 e i 20 anni, intraprenderanno una serie di attività digitali per scoprire i benefici dell'economia circolare e generare un futuro sostenibile, innovativo e accessibile. L'edizione 2021. L'evento sarà aperto alla partecipazione degli studenti di sette paesi: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Grecia, Italia e Perù.I partecipanti a PlayEnergy sono invitati a dare libero sfogo alla propria immaginazione, a lasciarsi ispirare da ciò che accade intorno a loro e a proporre progetti che utilizzano l'energia in modo innovativo e sostenibile, con l'obiettivo di plasmare le città di domani. I partecipanti possono partecipare autonomamente o con gli amici seguendo un itinerario online e dovranno affrontare una serie di: dare priorità alle risorse rigenerative; progettare per il futuro; utilizzare i rifiuti come risorsa; conservare ed estendere la durata di ciò che è già presente; incorporare la tecnologia digitale; ripensare il modello di business; collaborare per creare valore comune.I finalisti avranno accesso a un hackathon online durante il Campus Party Digital Event, che si terrà a gennaio 2022. Quest'anno, PlayEnergy è sostenuto anche attraverso una collaborazione con la MacArthur Foundation, volta a rafforzare la sinergia di contenuti coinvolgenti per le giovani generazioni.