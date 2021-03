Equita premia Ferrari, GVS e CY4Gate per utilizzo del mercato dei capitali nel 2020

Equita

(Teleborsa) - L'investment bank indipendenteha premiatoper aver perseguito lenel corso del 2020. Il riconoscimento, giunto al suo ottavo anniversario e conferito in partnership con l’Università Bocconi, premia l'originalità e l'efficacia delle operazioni effettuate sui mercati dei capitali e realizzate come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa.Per la categoria "Raccolta di fondi sul" si è classificata al primo posto Ferrari, la cui emissione obbligazionaria andrà a finanziare le generali esigenze del gruppo (tra i premiati anche). Per la categoria "Raccolta di fondi sul" si è classificata al primo posto GVS, la cui IPO è risultata l'unica sull'MTA nel 2020 e i cui proventi permetteranno di proseguire la strategia di crescita per linee esterne e supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo (tra i premiati anche).Per la categoria "Raccolta di fondi sul" si è classificata al primo posto CY4Gate, società attiva nel mercato cyber a 360° e la cui raccolta sarà utilizzata per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, rafforzare la struttura commerciale e accelerare così lacrescita (tra i premiati anche)."Le operazioni premiate sono un chiaro esempio di come i mercati dei capitali permettano alle società di accedere a nuove risorse, che siano debito o equity, utili a supportare lo sviluppo del business e sostenere la crescita", ha commentato, co-responsabile dell'Investment Banking di Equita.