Eurozona, netto miglioramento nella fiducia dell'economia a marzo

(Teleborsa) - Balzo delladi Eurolandia nel mese di marzo. L'indice che misura il sentiment complessivo è risultato in aumento di 7,6 punti a, risultando superiore al consensus di 96 punti. La fiducia del complesso dell'Unione Europea si porta invece a 100 punti da 93,1 punti.Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), che osserva come per la prima volta dallo scoppio della pandemia da Covid-19 nel continente, il sentiment complessivo sia tornato a (nell'UE), o leggermente al di sopra (nell'area euro), alla sua, pari a 100 punti.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deiè ferma a -10,8, il clima nell'sale a 2 punti (il quarto rialzo consecutivo), neimigliora lievemente a -9,3 (da -17), nelal dettaglio sale -12,2 e nell'ambito dei servizi finanziari a +11,2. Nellela fiducia migliora a -2,7 punti.Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un nuovo indicatore sulle(Employment expectations indicator, EEI), per fornire un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro. L'indicatore registra ad marzo unnell'eurozona (+6,8 punti rispetto al mese precedente).