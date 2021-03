Intesa Sanpaolo Life, Pittoni alla web conference organizzata da MondoInvestor

Intesa Sanpaolo Life

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi ladal titolo "Compagnie di Assicurazione: le opportunità di investimento post pandemia" organizzata da MondoInvestor. Presente in qualità di relatore anche, Head of Product Development, Actuarial & Investments di, intervenendo sul tema degli investimenti nelle polizze unit linked.“Per quanto riguarda le polizze di tipo unit linked – ha detto Pittoni –sta da tempo riorientando, laddove possibile, la scelta dei propri investimenti verso fondi che abbiano un contenuto obbligazionario inferiore. Isono saliti significativamente, anticipando una risalita dell’inflazione, ma questo non ci ha colti impreparati, dal momento che avevamo già accorciato significativamente le duration suie avevamo puntato su portafogli di credito di settori tendenzialmente ciclici, che quindi hanno riassorbito l’aumento dei tassi con una contrazione dello"."Il tema della– ha aggiunto – è un tema che ci sta molto a cuore, tant’è che in occasione dell’evento della “disclosure” da Regolamento 2088 abbiamo censito ben 5 prodotti, fra quelli in collocamento, articolo 8 compliant, ovvero aventi caratteristiche di sostenibilità. Aggiungo che lesi sono dotate di investment policiesche definiscono ambiti di applicazione e metriche di valutazione a valere sui portafogli dei 25 fondi interni assicurativi totalmente ESG". "Riguardo agli ambiti – ha concluso il dirigente – la sostenibilità viene enfatizzata particolarmente nelle asset class azionarie e obbligazionarie corporate e poi valutato su tutto il portafoglio investito tramite lo scoring diselezionati allo scopo.”