MEF di nuovo alle prese con il toto nomine

Banca MPS

Leonardo

Enel

Eni

Poste Italiane

Enav

Fincantieri

Italgas

Rai Way

Saipem

Snam

STMicroelectronics

Terna

(Teleborsa) - E' di nuovoper il, che si prepara a rinnovare 115 organi sociali di. Si tratta di 74 Consigli d’amministrazione, per un totale di, e 41 Collegi sindacali, composti da, che saranno rinnovati nei prossimi mesi con le consuete assemblee di Bilancio.Secondo la consueta analisi del, di queste 90 società ve ne sono, fra cui spiccano Cassa Depositi e Prestiti, Eur, Ferrovie dello Stato, GSE, Invimit, Rai, Sogei e, limitatamente ai sindaci,, attraverso, Ferrovie (con Anas), Invitalia,Fra le controllatesono in ballofra quellesi parla di. Fra i criteri dominanti si osserverà quello dellaconsiderando che, suuscenti, lepari aldel totale. Ladi donne ènelle(30 donne su 91 amministratori totali pari al) rispetto alle indirette (132 donne sui 427 complessivi pari al 30,9%) e nei(63 donne su 176 Sindaci totali pari al) rispetto ai CdA (99 donne su 342 consiglieri pari al 28,9%).Loconferma uncon 6.130 imprese attive partecipate da Amministrazioni centrali, Regioni e Couni, ma sono lepartecipate dall'a dominare la scena. Considerando solo lei, escludendo quelle finanziarie (banche ed assicurazioni) si generano undi euro eddi euro e si impieganoFra la partecipate statali, Enel, Eni,, Leonardo,, Poste Italiane,- per una capitalizzazione di 167,3 miliardi di euro ed altre(Ferrovie dello Stato e Rai).