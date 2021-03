Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.971 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,1%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,16%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,07%),(+1,03%) e(+1,02%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,26%),(-0,93%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,29%),(+1,62%),(+1,58%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,53%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.Tentenna, che cede lo 0,65%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.(+2,76%),(+2,59%),(+1,75%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,26%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,14%.