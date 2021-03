Notorious Pictures chiude 2020 in perdita

Notorious Pictures

(Teleborsa) - Idel 2020 disi attestano a Euro 13,4 milioni (Euro 44,1 milioni nel 2019) ed evidenziano un. Rispetto all’anno 2019 - spiega una nota - hanno performato positivamente i ricavi free TV passati da Euro 1,2 milioni ad Euro 1,7 milioni e i ricavi “New Media” passati da Euro 1,5 milioni ad Euro 1,9 milioni.L’ Ebitda , grazie al contenimento dei costi operativi, si è mantenuto positivo e pari ad Euro 5 milioni registrando un decremento del 67% rispetto al valore del 2019 pari a Euro 15,4 milioni.Il(Ebit) è negativo e pari a Euro -3 milioni. Era positivo e pari ad Euro 6,6 milioni al 31.12.2019, a seguito di ammortamenti e accantonamenti per Euro 8 milioni (Euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2019).Il Gruppo registra unconsolidato netto per Euro 12,9 milioni (rispetto a ad un indebitamento finanziario consolidato netto per Euro 13,7 milioni al 30 giugno 2020)