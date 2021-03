Piazza Affari, A.B.P. Nocivelli debutta oggi su AIM Italia

A.B.P. Nocivelli

(Teleborsa) -, azienda bresciana specializzata nel Facility Management, è sbarcata oggi a Piazza Affari, con la. La società è attiva nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili e nella prestazione e gestione di servizi di Facility Management.In fase di collocamento la società hadi euro, di cui 1,3 milioni di euro dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 10,15% (11,33% assumendo l'integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e ladi euro (97,4 milioni di euro assumendo l'integrale esercizio dell’opzione greenshoe)."Con la quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, vogliamo consentire al gruppo di consolidare e sviluppare la propria posizione sul mercato sia italiano che europeo, in particolare in quei Paesi dove lo strumento del PPP è già diffuso - ha commentatoA.B.P. Nocivelli - Siamo convinti che la quotazione su AIM Italia ci consentirà di sviluppare ulteriormente il nostro business partecipando alle principali procedure di gara, con un'attenzione particolare alle convenzioni in ambito sanitario e ospedaliero."La quotazione della società bresciana porta a 139 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. "A.B.P. Nocivelli è lache si dimostra essere uno strumento ideale per lo sviluppo delle PMI dinamiche e competitive, anche in un momento difficile come quello attuale", ha dichiarato, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets, Borsa Italiana.