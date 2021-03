Spagna, inflazione marzo +1% mese +1,3% anno

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Spagna a marzo. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash,, in netto miglioramento rispetto alla variazione nulla del mese precedente.Su questa variazioni incidono gli aumenti dei, rispetto alle diminuzioni registrate nel marzo dello scorso anno, il primo mese in cui la pandemia ha colpito l'economia del Paese.L'indice dei prezzi al consumo suregistra undopo il -0,6% di febbraio e rispetto al +0,6% atteso.L', che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un aumento tendenziale dell'1,2%, rispetto al -0,1% precedente e al +0,9% atteso. Su base mensile è attesa in aumento dell'1,9% (-0,6% a febbraio).