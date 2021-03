Vaccino Reithera avvia fase 2: servono pazienti per sperimentazione

(Teleborsa) - Ilarriva alla, ma servonodisposti a testare l'efficacia del nuovo vaccino. Fortemente coinvolta l'con 3 strutture: a Parma lo studio sarà condotto dall'infettivologo Gabriele Missale, a Ferrara da Marco Libanore ed a Piacenza da Mauro Codeluppi.Per la sperimentazione sono ammessi, maschi e femmine, ino con patologie croniche pregresse stabili. Non sono ammessi coloro che abbiano già contratto un'infezione da sars-Cov-2, confermata da un test molecolare, persone affette da malattie gravi, donne in gravidanza o allattamento e coloro che abbiano donato sangue di recente.Le tre aziendeper la sperimentazione, che sarà, vale a dire che i volontari saranno divisi in tre gruppi senza sapere cosa gli viene somministrato: al primo gruppo sarà inoculato il vaccino in due dosi, al secondo la prima dose di vaccino e un placebo, al terzo solo un placebo in due somministrazioni.