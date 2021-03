Alfio Bardolla torna in utile nel 2020

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2020 conche si attestano a 9,7 milioni di euro, rispetto a 12,3 milioni dell’esercizio precedente. Tale variazione - spiega la società in una nota - "è stata influenzata prevalentemente dagli effetti dalla pandemia, che ha limitato lo svolgimento delle attività, in particolare i corsi di formazione in presenza fisica".L’ Ebitda è pari a 2,4 milioni, con una crescita del 217% rispetto a 0,8 milioni al 31/12/2019. L’Ebitda margin sale al 24,8%, dal 6,2% registrato nel 2019.Dopo ammortamenti per circa 1,1 milioni, l’si attesta a 1,2 registrando un significativo incremento rispetto a un EBIT negativo per 1,1 milioni dell’esercizio precedente.Ilper 0,4 milioni,di 1,2 milioni al 31 dicembre 2019.L’esercizio si chiude con un Utile Netto pari a €0,7 milioni, rispetto a una perdita di 1,2 milioni al 31 dicembre 2019.La Posizione Finanziaria Netta è cash positive (cassa netta) per €0,5 (sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, €0,5 al 31 dicembre 2019), con disponibilità liquide pari a €1,1 milioni.