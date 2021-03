Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 30/03/2021

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Seduta in frazionale rialzo per l'indice svizzero, che ha terminato gli scambi in aumento a 11.089,6.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11.119,4, con il supporto più immediato individuato in area 11.061,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11.034,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)