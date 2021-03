Assegno unico, si parte il primo luglio: a chi spetta e come funziona

(Teleborsa) -dell'Aula del Senato al disegno di legge delega sull’. Come già successo alla Camera, il via libera è arrivato praticamente all'unanimità, con, nessun no e 4 astenuti.dalla Ministra della Famiglia(IV) che ha parlato disottolineando che si tratta di "un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza. Confermo a nome del governo l’impegno di dare seguito alla delega attuando l’assegnoAsse portante delil provvedimento consiste in unadi circaper ciascun figlio (con una maggiorazione per i disabili), modulatoa partire dal(se studente o disoccupato). L’assegno (come credito di imposta o accredito mensile) andrà a tutte le famiglie, compresi- Riconosciuto a tutti i lavoratori cittadini italiani, titolari di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, autonomi, o con partita Iva, l’assegno spetta anche aiPer i: avere il permesso di soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale); versare l’Irpef in Italia; vivere con i figli a carico nel nostro Paese; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.