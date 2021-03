Bankitalia, segnalazioni di operazioni sospette in aumento del 7% nel 2020

(Teleborsa) - Nel secondo semestre del 2020 i soggetti obbligati hanno effettuato 60.220, con un aumento del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato la Banca d’Italia, che ha sottolineato come nell'intero 2020 le segnalazioni siano state 113.187, ilNei secondi sei mesi dell’anno sono significativamente aumentate le segnalazioni di operazioni di, che hanno raggiunto le 59.760 unità (+11%), in assoluto il numero più elevato ricevuto in un semestre. Le segnalazioni relative al finanziamento delhanno registrato, invece, una riduzione. L'incremento del semestre è principalmente riconducibile alle segnalazioni effettuate da banche e Poste e agli IMEL. Il contributo complessivo del comparto finanziario non bancario è cresciuto mentre si è ridotta l'incidenza dei soggetti obbligati non finanziari.Le segnalazioni pervenute nel semestre hanno riguardato, in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente. La componente di operazioni sospette solo prospettate e non eseguite è aumentata (da 3 a 9 miliardi circa) e si riferisce principalmente a tentativi di. Nel periodo considerato l’Unità di Bankitalia ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 60.457 segnalazioni (113.643 nell'intero anno) e adottato 15 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette.L'attività disi conferma in forte aumento: le richieste crescono del 26,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; è inoltre fortemente aumentato il numero delle risposte fornite agli organi inquirenti. Le richieste di informazioni a FIU estere, nel complesso dell'anno, sono aumentate per corrispondere al notevole incremento delle esigenze dell’Autorità giudiziaria o di organi investigativi, a supporto di indagini in corso.