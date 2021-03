Borse europee contrastate. Milano non si allontana dalla parità

S&P-500

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,64%. Il Vecchio Continente non si allinea alla positività del mercato americano per il piano infrastrutturale da oltre 2 mila miliardi di dollari che Joe Biden svelerà oggi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. L'continua gli scambi a 1.706,7 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,46%.Sulla parità lo, che rimane a quota +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.resta vicino alla parità(0%), calo deciso per, che segna un -0,86%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34%.Piazza Affari chiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.815 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale calo il(-0,36%); guadagni frazionali per il(+0,32%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,99%),(+1,88%),(+1,85%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,55%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,01%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Tra i(+4,12%),(+3,30%),(+2,76%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -7,22%.In caduta libera, che affonda del 3,05%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,59%.