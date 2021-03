Debole il mercato di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse asiatiche che risentono del ritracciamento dei listini azionari statunitensi penalizzati dai nuovi rialzi dei tassi sui titoli di Stato.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,68%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia, che scivola dell'1,04%.Leggermente negativo(-0,37%); senza direzione(-0,02%).In ribasso(-0,9%); in moderato rialzo(+0,68%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,38%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%.Il rendimento dell'è pari allo 0,10%, mentre il rendimento delscambia al 3,23%.