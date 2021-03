MailUp prosegue il piano di buy-back

MailUp

Mailup

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020, ha comunicato di aver, con valuta 30 e 31 marzo 2021, complessiveal prezzo medio di 4,359306 euro per azione per unpari aAl 31 marzo, l'azienda detiene direttamente 168.980 azioni proprie, pari all'1,1% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.A Milano, giornata debole per, che porta a casa un calo dello 0,91%.