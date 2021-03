Piazza Affari guida i rialzi in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei che si mostrano più cauti, dopo il calo delle borse asiatiche e dei listini azionari statunitensi penalizzati dai nuovi rialzi dei tassi sui titoli di Stato americani.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. L'è sostanzialmente stabile su 1.683,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,56 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%.è stabile, riportando un moderato -0,14%, tentenna, che cede lo 0,40%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,44%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.924 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,71%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,27%.Su di giri(+2,34%).Denaro su, che registra un rialzo dell'1,37%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,05%),(+2,93%),(+2,76%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,17%.