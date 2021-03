PNRR, Franco: dal Parlamento contributo decisivo, serve uno sforzo corale

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economiaha chiamato tutte le istituzioni a "uno sforzo corale" per la buona riuscita del. Nella sua relazione alla Camera ha auspicato "un dialogo aperto e costruttivo" per affrontare la sfida. Serve "una visione per il Paese, nel 2026, nel 2030 e possibilmente anche per i decenni successivi", ha aggiunto.Il "lavoro di sintesi" delle Relazione al PNRR che saranno "votate dalla Camera e dal Senato oggi e domani contribuirà decisamente alla fase finale di definizione del piano di qui alla fine del mese", ha aggiunto. Il Recovery Plan, ha sottolineato, "esige una, esige unache come governo stiamo cercando di affrontare e della quale vi daremo conto". Franco ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un'attenta analisi delle spese perché "ogni euro dovrà esseresia esso a debito e sia non a debito". "Tenete conto – ha puntualizzato Franco ai deputati – che l'Italia contribuirà comunque aldel bilancio comunitario per cui nessun euro è veramente regalato".Il ministro delle Finanze ha annunciato che sono in corso le valutazione per la disposizione di una "" per il Piano, assicurando che i progetti che non saranno inclusi nel PNRR "non saranno necessariamente accantonati". Quanto alla ripartizione delle risorse nelle varie linee di intervento, Franco ha assicurato che "leper il Sud supereranno significativamente la quota del 34%".In merito alladel Piano, Franco ha dichiarato che "la definizione snella e ben definita a livello centrale e territoriale è un nodo cruciale" per la governance del PNRR. La "proposta finale di Piano conterrà un modello organizzativo", basato su una figura di "coordinamento centrale collegata a specifici presidi settoriali presso tutte le amministrazioni coinvolte". "La questione della individuazione deidell'attuazione é ovviamente cruciale", ha sottolineato il ministro, "questa cornice assicurerà una sana gestione finanziaria, rispetto delle regole europee e nazionali e il rispetto degli obiettivi quantitativi e dei traguardi intermedi"."Sarà resa disponibile una, centralizzata, con i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR", ha infine annunciato Daniele Franco.