Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,31%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,32%, chiudendo a 3.959 punti.In frazionale calo il(-0,53%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,47%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,75%) e(+0,71%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,14%),(-0,95%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+1,93%),(+1,26%),(+1,24%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,75%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Al top tra i, si posizionano(+6,61%),(+5,38%),(+5,36%) e(+5,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,59%.In apnea, che arretra del 3,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 550K unità; preced. 117K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 60,7 punti; preced. 59,5 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,9%; preced. -2,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 400K barili; preced. 1,91 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 34,53K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 680K unità; preced. 684K unità)15:45: PMI manifatturiero (preced. 58,6 punti).