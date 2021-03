RFI, Fiorani: "Abbiamo sperimentato droni per monitoraggio infrastruttura"

(Teleborsa) - Il tema dell'ii per usi civili è molto "interessante" e- Rete Ferroviaria Italiana, che ha iniziato ad utilizzare questi sistemi per ile per ladella sua infrastruttura ferroviaria.Lo ha spiegatoi, in occasione di un webinar organizzato dall'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con RFI."Gestiamo circa 16mila chilometri di linee ferroviarie, che sono fortemente ancorate a terra", ha spiegato Fiorani, indicando che, dove è collocata l'infrastruttura ferroviaria, per, rappresentata dai, posta a circa 4 metri e mezzo da terra."Abbiamo utilizzato lo spazio al di sopra sopra dei corridoi ferroviari - ha spiegato - per utilizzare questi mezzi a pilotaggio remoto ed abbiamo risolto così il problema, utilizzando i nostri spazi".