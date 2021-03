Rosetti Marino, nel 2020 risultato negativo per 32,6 milioni di euro

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata sull’AIM Italia e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso il 2020 con un valore della produzione di circa 211 milioni di euro, in calo del 39% rispetto all'anno prima. La, mentre si è registrata una ripartenza del settore navale.L'della società è negativo per 32,7 milioni di euro, contro un valore positivo di 33,4 milioni di euro nel 2019. Rosetti Marino ha quindi chiuso l'anno con una, rispetto a un risultato netto positivo per 4,5 milioni di euro nel 2019.Laa breve al 31.12.2020, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, è positiva per 65 milioni di euro (contro 120,2 milioni al 31.12.2019). Ildi gruppo a fine 2020 è di 169 milioni di euro (contro 182 milioni al 31.12.2019).Ilal 31 dicembre 2020 ammonta ad 124 milioni di euro (contro 246 milioni al 31 dicembre 2019), di cui 77 milioni per il settore Energy (188 milioni a fine 2019), 21 milioni per il settore Process Plant (29 milioni a fine 2019) e 26 milioni nel settore Navale (29 milioni a fine 2019).