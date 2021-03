Sky Italia, Ibarra: "Resteremo la casa dello sport in Tv. Ricorso da valutare"

TIM

(Teleborsa) - "Resteremo la, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A". Lo ha affermato il numero uno di Skyin una intervista a La Repubblica, dopo che l'azienda ha perso la partita dei diritti TV sulle partite di calcio della Serie A Il manager ha spiegato che la media companyper i diritti del calcioad esempio per l'acquisto di, per la produzione digrazie alla piattaforma europea Sky Studiose per la piattaformaPer quanto riguarda il- ha precisato Ibarra -: dagli Europei che saranno trasmessi sino a luglio a Champions League ed Europa League nella prossima stagione e, ancora, Europa Conference League, Premier League e Bundesliga. Oltre al calcio il manager cita ancheQuanto allacontro la scelta della Lega Calcio, Ibarra ammette che "se l'accordo tra Dazn eavesse come obiettivo quello di escludere che la serie A possa essere trasmessa su tutti i device e su tutte le piattaforme, allora sarebbe", ma Sky ècon Dazn.