Vaccini, Giorgetti: occorre raggiungere l'autosufficienza nella produzione

(Teleborsa) - Il ministro dello Sviluppo economicoha dichiarato che occorre garantire all'Italia un'autosufficienza sul fronte della. Intervenuto al convegno "VacciNation How to win the vaccines race?", Giorgetti ha detto che l'Italia deve "fare tutti gli sforzi per essere pronta, nel futuro, a dare una risposta più efficace e tempestiva di quella di data oggi"."In– ha spiegato il ministro – il fatto di essere tanti paesi che si devono coordinare, sia nella fase di acquisto, sia nella fase die poi nella produzione, è un fattore che ha creato qualche problema, rallentamenti, ha creato difficoltà a rispondere tempestivamente rispetto ad altri". Unche a livello si sta cercando di recuperare, anche coordinando le catene di produzione che legano i diversi Paesi. "Abbiamo anche la necessità, in proiezione, a livello nazionale e a livello europeo, di garantirci unain termini di produzione", ha sottolineato."Io credo che anche le, quelle che oggi detengono la licenza per la produzione di vaccini, debbano contribuire a questo sforzo", ha detto Giorgetti. "Quello che noi chiediamo – ha precisato Giorgetti – é questo, che non significa liberalizzazione delle, ma dar la possibilità, nei dovuti modi, di produzione di vaccini, anche in Italia e anche in Europa". "Noi vorremmo ricreare unrelativo alla, un polo vaccinale", ha detto. "Crediamo – ha spiegato il ministro – che unasulla ricerca possa funzionare solo e semplicemente se, anche qui in Italia, c'è un supporto pubblico". "Intendiamo cercare partner privati che condividano questo tipo di sfida", ha aggiunto.In mattinata il ministro Giorgetti alsi è svolto ildel tavolo sulla produzione in Italia dei vaccini anti-covid. Alla riunione, presieduta dallo stesso ministro, hanno partecipato peril presidente Massimo Scaccabarozzi e il direttore generale Enrica Giorgetti, mentre peril presidente Giorgio Palù. Presenti anche Giovanni Tria, consulente economico per il dossier vaccini, e il Gen. Antonio Battistini per la