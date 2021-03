Vodafone lancia nuovo posizionamento brand incentrato su interazione tecnologia-persone

Vodafone

(Teleborsa) -lancia il suoche mette al centroper il progresso della società, al centro delche sarà presentato questo weekend. Un messaggio che saràper l'espansione di reti ad alta velocità, l'l’impiego dellee mediante il sostegno aper creare una società più inclusiva e sostenibile.Il nuovo posizionamento ècondotta sui consumatori che ha confermato l'importanza della tecnologia per la vita delle persone ed anche per la sostenibilità e lo sviluppo sociale, che si rilevano importanti per otto persone su dieci.La campagna Together We Can saràuno spot televisivo che ha per protagonista una ragazza che pone domande sul mondo che la circonda e sul ruolo che la tecnologia può giocare. Di qui la risposta di Vodafone attraverso l’espansione del 5G, della Giga Network e della connettività nelle zone più remote del mondo, fino al contributo dell’app di Vodafone DreamLab nella battaglia contro il cancro e contro il Covid-19.Laverrà sottolineata dallo speechmark, l’iconico logo di Vodafone, e dall. Il nuovo posizionamento saràoltre all’Italia, sono inclusi Germania, Spagna, Regno Unito, Romania, Grecia, Irlanda, Ungheria, Albania, Olanda (attraverso Vodafone-Ziggo), Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, Australia, Sud Africa, Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Lesotho e Mozambico. Anche i Paesi dove Vodafone è presente con accordi di partnership, inclusi Qatar e Nuova Zelanda, daranno il via al nuovo posizionamento.