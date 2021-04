Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio, rispettivamente in prima e seconda convocazione.Tra i punti all'ordine del giorno il rinnovo del CdA e la sua determinazione in 15 componenti, l'approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.