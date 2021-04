Enel X, intervento per ottimizzare consumi in impianto di NSG Group

gruppo Enel

(Teleborsa) -, business line delche si occupa di innovazione e transizione energetica, si occuperà dell'ammodernamento e dell'efficientamento energetico dei siti diuno dei principali produttori al mondo di vetro per l'edilizia, l'industria automotive e il settore del vetro tecnico. In particolare, Enel X effettuerà un intervento di ammodernamento della centrale didi Pilkington Italia con sede a San Salvo (CH), uno dei più grandi siti industriali nel settore vetro al mondo."Siamo soddisfatti di offrire soluzioni avanzate nel settore della cogenerazione a un partner importante come NSG Group, impegnato a ottimizzare i consumi di energia dei propri siti produttivi, contribuendo positivamente alla sostenibilità ambientale", ha dichiarato, responsabile Enel X Italia."Ci entusiasma l'idea di realizzare questo rilevante progetto presso il nostro importante sito Automotive, che ci aiuterà a rimanere competitivi in un settore molto impegnativo e che certamente supporterà anche i nostri obiettivi di sostenibilità economica e ambientale", ha commentatoHead of Procurement NSG Group.Il revamping che verrà effettuato da, società partner di Enel X attiva nel campo della cogenerazione, permetterà di produrre energia sempre più pulita attraverso un processo di, che prevede l'installazione di un. Questo consentirà di utilizzare l'energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica che altrimenti andrebbe dissipata.